PM descobre galpão com roupas roubadas em SP Um galpão usado para armazenamento de roupas e tecidos roubados foi localizado, no início da noite desta quinta-feira, por Policiais Militares, no Pari, região centro-leste da capital paulista. Durante patrulhamento pelo Largo da Concórdia, os PMs abordaram Rildo Soares dos Santos, de 42 anos, que vinha sendo procurado sob a acusação de chefiar uma quadrilha responsável por furtos e roubos no comércio da região do Brás. Surpreendido, Rildo acabou levando os policiais até o galpão e chegou a oferecer uma quantia em dinheiro para ser liberado, mas foi detido em flagrante. No imóvel, foram encontradas roupas e tecidos sem notas fiscais. Estima-se que o valor do material encontrado ultrapasse R$ 30 mil.