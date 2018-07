PM desocupa prédio de Reitoria na USP Pelo menos 23 estudantes que foram contidos pela Tropa de Choque da PM dentro do prédio da reitoria da USP embarcaram no ônibus da Polícia Militar e foram levados para o 93º Distrito Policial, do Jaguaré. Todos foram revistados dentro do prédio e serão fichados na delegacia pela Polícia Civil, podendo responder por depredação do patrimônio público e resistência. A saída foi feita com um aluno por vez, para evitar tumulto. A ação de reintegração teve início às 5h10.