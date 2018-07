PM detém 7 motoristas embriagados em São Paulo

Sete motoristas embriagados foram detidos em São Paulo durante a Operação Direção Segura, efetuada pela Polícia Militar (PM) das 22h30 de sábado, 27, às 4 horas deste domingo, 28. Das 1.940 pessoas abordadas nas blitze espalhas pela cidade, 825 tiveram que passar pelo teste do bafômetro e foram fiscalizados 795 veículos. Os PMs multaram 137 pessoas por infrações de trânsito diversas. As sete pessoas cujo teste apontou resultado igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar expelido no bafômetro foram levadas às delegacias da Sé, do Cambuci, da Lapa, do Parque da Mooca e de Teotônio Vilela.