PM detém ciclista nu na Avenida Paulista A Polícia Militar deteve um dos cerca de 200 ciclistas que participavam na tarde deste sábado de um passeio na região da Avenida Paulista, no centro de São Paulo. Ele estava nu. O ciclista será autuado no 78º Distrito Policial, do Jardins, por ato obsceno, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Por enquanto, a identidade dele não foi revelada. O grupo começou a percorrer a região por volta das 14 horas. Desde de então, eles passaram pela Ruas Manoel da Nóbrega, Estados Unidos e Bela Cintra e retornaram para a Paulista. O passeio complicou o trânsito no local. Às 16h30, a fila de engarrafamento alcançava 2,2 km no sentido Consolação, entre a Rua Augusta e a Praça Oswaldo Cruz. Ou seja, quase toda a extensão da via. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a Prefeitura não autorizou o evento, chamado de World Naked Bike Ride.