PM detém oito suspeitos de contrabando de celulares Dois chineses e seis brasileiros suspeitos de contrabando de celulares foram detidos pela Polícia Militar na noite desta terça-feira, 26, na Avenida Paes de Barros, zona leste de São Paulo. Junto com o grupo, os policiais apreenderam 7600 aparelhos da marca ZTZ, 6300 baterias e 4500 etiquetas com as logomarcas da Samsung e da Nokia.