PM detona bombas perto de escola em Mogi das Cruzes

O documento, denominado "Carta da Morte", destacava que, se as aulas não fossem suspensas por 30 dias, aconteceria uma tragédia maior que a ocorrida no Estado do Rio de Janeiro. No dia 7 de abril, 12 alunos foram assassinados na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste da cidade.

Depois de acionada, a PM intensificou o policiamento na região e localizou dois explosivos num barraco próximo ao colégio. Os artefatos, que tinham um alto poder de destruição, foram detonados. Ninguém se feriu.