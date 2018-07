PM divulga nome de mortos em queda de helicóptero

A aeronave caiu durante o voo entre Jaraguá do Sul e o aeroporto de Navegantes, no litoral catarinense. De acordo com o comandante da 2.ª Companhia do Batalhão de Aviação da PM, major Nelson Henrique Coelho, o plano de voo do Esquilo B-3 tinha previsão de chegada em Navegantes às 9 horas. Às 9h40, o controle aéreo do aeroporto solicitou o início das buscas.

O helicóptero Águia da PM, baseado em Joinville, teve dificuldade para localizar a aeronave acidentada por causa da forte neblina na região. A aeronave foi encontrada, por volta de 11h30, numa mata fechada próxima à localidade de Barra do Cerro, interior do município de Jaraguá do Sul.

Um policial militar conseguiu chegar aos destroços do helicóptero descendo por uma corda, utilizando a técnica de rapel. Dois corpos foram localizados de imediato, mas o terceiro só foi encontrado por volta das 16h30. Os corpos deverão ser retirados do local içados pelo helicóptero da PM e levados até um campo de futebol próximo ao ocorrido, onde aguardam equipes do Instituto Médico Legal (IML), do Instituto Geral de Perícias (IGP).