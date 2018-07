PM divulga nomes de manifestantes da USP detidos

De acordo com a PM, os três manifestantes assinaram termo circunstanciado de ocorrência (registro do incidente) e devem ser liberados logo mais do 93º Distrito Policial de São Paulo, no bairro do Jaguaré. Eles responderão por crimes de dano a patrimônio público, desacato a autoridade e resistência à prisão em Juizado Especial Criminal (JECrim).

O Sintusp informou que Claudionor Brandão é dirigente da entidade. Ele foi demitido em maio pela reitoria da USP. Uma das reivindicações dos funcionários da universidade durante o protesto de hoje era a readmissão de Claudionor. A direção do Sintusp informou que o estudante José Ailton Dutra Junior teria sido ferido por estilhaços de uma bomba de efeito moral atirada pela PM contra os manifestantes durante o confronto.