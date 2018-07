PM divulga novo balanço da operação na favela do RJ

Entre os presos, a PM diz estar o "gerente" do tráfico local, Renato José Soares, conhecido como "BBC", e seu braço direito, Leandro Ferreira de Araújo, chamado de "China" na localidade. No confronto com policiais militares, quatro homens foram mortos além do cinegrafista da Band. Segundo a polícia, eles são bandidos do tráfico local que enfrentavam a polícia, mas ainda não foram identificados.

A PM também informou que foram apreendidos um fuzil AR-15, três pistolas, quatro carregadores de fuzil e três de pistola, cinco rádios transmissores, além de um quilo de maconha e mais 1,5 mil trouxinhas da droga, 2 mil papelotes de cocaína e cem pedras de crack. A polícia ainda aprendeu R$ 3,1 mil em dinheiro, dez motocicletas e um celular.

Policiais militares do batalhão de Santa Cruz (27º BPM) estão reforçando o patrulhamento na região com mais agentes do Choque e de outras duas unidades da PM na zona oeste. A Polícia Militar reiterou que "lamenta profundamente" a morte do cinegrafista da Band, manifestando solidariedade à família dele e aos outros profissionais de imprensa.

A corporação esclarece que o objetivo da operação era chegar informações da área de inteligência do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de que haveria uma reunião de líderes do tráfico fortemente armados no local.