PM diz que além de cinegrafista 4 morreram no tiroteio

A nota oficial informa que seis traficantes foram presos, entre eles o gerente do tráfico da favela, conhecido como "BBC" e seu braço direito, identificado apenas como "China".

Segundo a PM, o objetivo da operação, que reuniu cem policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o Batalhão de Choque, "era checar informações da área de Inteligência de que líderes do tráfico fortemente armados se reuniam no local". Houve apreensão de armas e drogas.

De acordo com a PM, o cinegrafista foi baleado no peito durante troca de tiros na localidade conhecida como rua do Valão. A PM lamentou, na nota, a morte do profissional.