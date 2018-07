PM diz ter prendido 4 da 'gangue da marcha à ré' em SP Quatro suspeitos foram presos durante a madrugada de hoje após assaltarem uma loja de roupas na Avenida Brigadeiro Faria Lima, zona sul da capital paulista. De acordo com a Polícia Militar, eles são integrantes da "gangue da marcha à ré", que atua usando carros para arrombar lojas e roubar artigos de grife. Os policiais estavam abordando dois motociclistas quando um dos ocupantes de um veículo, de passagem pelo local, atirou contra os policiais. O disparo acabou atingindo um funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que estava trabalhando próximo à abordagem, nas costas. Segundo a PM, outras equipes em apoio à ocorrência abordaram outros dois veículos com mais dois indivíduos, e após vistoria localizaram mercadorias furtadas, uma arma, e constataram que os detidos também estariam envolvidos no arrombamento da loja na Brigadeiro.