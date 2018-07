PM do DF é morto por engano por outros policiais

Um cabo da Polícia Militar do Distrito Federal foi morto por engano na noite dessa quarta-feira, 5, ao tentar impedir um assalto a um ônibus em Taguatinga. Osmar Catarino Júnior estava à paisana quando percebeu a tentativa de assalto. Ele entrou armado no ônibus e foi confundido com um dos criminosos quando outros policiais chegaram ao local.

Em nota, o Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), onde o cabo trabalhava, disse que detalhes do caso estão sendo apurados pela Corregedoria da PM e que está prestando todo o apoio à família do policial. O assaltante chegou a ser baleado, mas sem gravidade.