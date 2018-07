PM do Rio atuará com 14 mil homens por dia na Jornada

Na terça (23), o arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta, celebrará a missa de abertura da Jornada, mas o pontífice não estará presente. A PM terá ainda o apoio de 30 torres de observação, com cinco policiais em cada, além de viaturas e motocicletas. Policiais farão patrulhamento à pé em todas as ruas do bairro de Copacabana. No Complexo de Favelas de Manguinhos, na zona norte, cerca de 500 homens vão acompanhar a visita do papa à comunidade da Varginha, na quinta-feira (25).

Em Guaratiba, na zona oeste, aproximadamente mil policiais vão atuar no patrulhamento. Serão realizados no bairro a vigília (no sábado, 27) e a missa de encerramento da Jornada (no domingo, dia 28). O público esperado também é de 1,5 milhão de pessoas por dia. Será montado em Guaratiba um Centro de Comando e Controle da PM para monitoramento do público. Desse efetivo, 270 vão ocupar as favelas de Antares, do Rola, do Cesarão e do Aço, na zona oeste. Dois blindados e 14 viaturas vão apoiar o patrulhamento nesses locais.

Todos os deslocamentos do papa serão acompanhados por 400 policiais militares. Dois helicópteros também vão monitorar os percursos.

Transporte público

O policiamento também será reforçado nos principais terminais de transporte público: Central do Brasil (trens suburbanos da SuperVia, no Centro), Barcas, Metrô, Rodoviárias Novo Rio (Centro), Alvorada (Barra da Tijuca, zona oeste) e Campo Grande (zona oeste), estações do BRT (corredor exclusivo para ônibus) TransOeste.

A Polícia Militar recomenda a população que chegue com antecedência aos locais, priorizando o transporte público e redobrando a atenção com crianças, identificando-as. A PM também orienta a não utilizar recipientes de vidro e fogos de artifício.