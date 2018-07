PM do Rio cria batalhão para grandes eventos Seis meses após o início da onda de protestos que movimentou as ruas do Rio, o governo do Estado do Rio criou nesta segunda-feira, 6, um Batalhão da Polícia Militar específico para atuar em grandes eventos. O Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos (BPGE) "terá as missões de policiamento ostensivo (...) em manifestações públicas, jogos de futebol e qualquer outro evento esportivo ou cultural onde se faça necessária sua aplicação".