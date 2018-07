PM do Rio é recebida a tiros no Morro do Urubu A noite de terça-feira e a madrugada desta quarta, 20, foram de intenso tiroteio na região do Morro do Urubu, no bairro de Pilares, zona norte do Rio. O local está sendo palco de disputa entre facções rivais que buscam o comando do tráfico de drogas no morro.