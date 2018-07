PM do Rio expulsa agente por abuso sexual O cabo Alexandre Cabral Gonçalves foi expulso da Polícia Militar do Rio, após ter sido acusado de praticar abuso sexual durante o trabalho, em 2010. Na época, o policial atuava no 12º Batalhão, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A PM não divulgou informações sobre a vítima do abuso.