PM do Rio inicia operação em comunidades do Alemão A Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciou nesta terça-feira uma varredura em duas comunidades do Complexo do Alemão, na zona norte da cidade, como preparação para a instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). A operação mobiliza 750 homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque, que vão permanecer nas favelas Nova Brasília e Fazendinha por dez dias. Nesse intervalo serão instaladas as duas primeiras UPPs no complexo.