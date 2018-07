PM do Rio teve dois policiais baleados neste sábado Um policial militar foi baleado no rosto na manhã deste sábado (21) durante uma operação em Bangu, zona oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o tiro atingiu o rosto do oficial, que não teve o nome divulgado. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, mas não há informações sobre seu estado de saúde. Foi o segundo caso registrado durante o dia no Rio: pela manhã, outro policial foi baleado durante confronto na Rocinha, na zona sul.