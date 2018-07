PM do RJ garante operações em favelas após troca no Bope O cronograma de ações do Batalhão de Operações Especiais (Bope) nos Complexos do Alemão e da Penha (zona norte) e na Vila Kennedy (zona oeste) não sofrerá alteração, após a troca de comando na corporação, a tropa de elite da Polícia Militar (PM) do Rio, informou neste domingo, 16, a assessoria de imprensa da PM. "O novo comandante do Bope dará continuidade ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido pelo comando anterior", informa a nota, de acordo com informações da Agência Brasil.