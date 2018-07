PM do RJ vai apurar caso da abordagem de atriz A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai abrir procedimento para investigar as circunstâncias que envolveram a abordagem da atriz e cantora Thalma de Freitas, na última sexta-feira, segundo nota divulgada hoje. Thalma de Freitas, de 37 anos, foi abordada por policiais militares na Avenida Niemeyer e, segundo ela, mesmo após nada suspeito ter sido encontrado, foi levada para a delegacia para revista íntima. Thalma quer processar os cabos Menezes e Rodrigues, do 23.º Batalhão da Polícia Militar, por abuso de poder.