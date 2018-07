PM é acionada para retirar famílias de sem teto de prédio em SP

Policiais militares do 7º Batalhão foram acionados, às 6h desta quarta-feira, 11, para retirar cerca de 100 pessoas, famílias de sem teto, que ainda ocupam o Edifício Mercúrio, localizado na Avenida do Estado junto à Avenida Mercúrio, região central da cidade de São Paulo. Segundo a PM, até as 7h não havia sido registrado enfrentamento entre as famílias que serão despejadas e os PMs deslocados até o prédio.