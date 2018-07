PM é acusado de ajudar quadrilha que explodia caixas

Dois homens suspeitos de integrar o grupo também foram presos. Foram recuperados R$ 13 mil, parte do dinheiro levado dos caixas. As prisões foram feitas pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual, a pedido da própria Polícia Militar.

De acordo com o tenente Fábio Haro, comandante do pelotão de Iperó, as investigações revelaram que o policial passava aos criminosos os horários mais propícios para o roubo dos caixas. Ele fornecia também a posição das viaturas, facilitando a fuga dos bandidos. O suspeito, que não teve o nome divulgado, teve a prisão preventiva decretada e foi levado ao presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. Ele responderá também a processo administrativo e pode ser expulso da corporação. Os outros suspeitos foram levados para a Cadeia Pública de São Roque. A quadrilha é suspeita de ter feito ataques a outros caixas da região.