PM é atacado por bandidos no Complexo do Alemão O cabo da Polícia Militar Fábio Barbosa, de 26 anos, foi baleado na madrugada desta quarta-feira, enquanto fazia patrulhamento pela comunidade conhecida como Areal, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Submetido a uma cirurgia nesta manhã, até o início desta noite ele estava internado na UTI do Hospital Central da Polícia Militar, sob risco de morte.