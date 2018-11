PM é atropelado por moto após perseguição Um policial militar ficou ferido ao ser atropelado por uma moto, no fim da noite de ontem, na Avenida Comendador Martinelli, junto à Ponte Freguesia do Ó, na zona norte da capital paulista. Uma viatura perseguia dois bandidos que ocupavam duas motos roubadas quando os suspeitos abandonaram as motos e fugiram a pé.