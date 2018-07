PM é baleado após troca de tiros com traficantes no Rio O policial militar Marcelo Medeiros foi baleado nesta manhã durante uma troca de tiros com traficantes da favela Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Por volta das 6h, o motorista de um caminhão dos Correios solicitou a presença da polícia após seu veículo apresentar um defeito e parar em uma área considerada de risco.