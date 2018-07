PM é baleado em quadra de futebol no Taboão da Serra Um policial militar e outros dois rapazes foram baleados na madrugada deste sábado, 23, quando jogavam futebol em uma quadra fechada no bairro Cidade Intercap, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Um grupo de pessoas armadas invadiu o local por volta de 1h da manhã e atirou contra os jogadores. Entre as vítimas, uma faleceu. O policial foi transferido para o Hospital Geral de Pirajuçara.