PM é baleado em tentativa de assalto em São Paulo Um policial militar foi baleado durante tentativa de assalto ocorrido no final da noite de ontem na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Por volta das 23h30, o soldado Luciano Henrique da Silva, de 29 anos, foi surpreendido por ladrões no momento em que descarregava compras de supermercado. O policial acabou baleado no abdômen e foi socorrido ao Hospital Regional Sul, onde foi submetido a uma cirurgia. O caso será registrado no 11.º Distrito Policial, de Santo Amaro.