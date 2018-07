PM é baleado em tentativa de assalto na zona sul de SP

Um policial militar foi baleado durante tentativa de assalto ocorrido no final da noite desta segunda-feira, 9, na rua da Paz, Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Por volta das 23h30, o soldado Luciano Henrique da Silva, 29 anos, foi surpreendido por ladrões no momento em que descarregava compras de supermercado. O policial acabou baleado no abdome e foi socorrido ao Hospital Regional Sul, onde está sendo submetido a uma cirurgia. O caso será registrado no 11. Distrito Policial de Santo Amaro.