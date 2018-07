PM é baleado na cabeça em tiroteio com ladrões em SP Um soldado foi baleado na cabeça de raspão na tarde de hoje durante uma troca de tiros com assaltantes que invadiram uma casa lotérica na zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), pelo menos quatro homens armados pararam em frente à casa lotérica, localizada na Avenida Guarapiranga. A corporação foi acionada minutos após eles anunciarem o roubo. Houve a troca de tiros e o soldado foi atingido. Pelo menos um dos suspeitos foi preso. O caso será registrado no 100º Distrito Policial, no Jardim Herculano.