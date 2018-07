PM é condenado por matar vigia em 2007 no Rio

O júri, no entanto, absolveu o soldado Rodrigo Martins Pinto, que estava presente no local no momento do crime e teria se omitido. O crime foi filmado por uma câmera do posto de gasolina. As imagens mostram o ex-cabo humilhando a vítima com tapas no rosto durante uma abordagem. Em seguida, ele atira no peito do vigia. Rubineu estava desarmado e foi abordado quando chegava ao posto para abastecer a moto em que viajava como garupa.