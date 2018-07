PM é encontrado morto com tiro na nuca em São Pedro

O coronel da PM Otacílio Souza disse que a Polícia Civil investigará o caso, mas disse considerar que as características do caso não são típicas de ações de execução relacionadas à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). "Trabalhamos com várias hipóteses. Não descartamos nenhuma. Não queremos falar em execução, mas não está descartado", afirmou.

Ele lembrou o assassinato em outubro de um policial militar em Piracicaba, quando foram disparados 17 tiros. "Em razão de ele estar na cama, serem poucos tiros, não encaminhamos muito para esse lado."

O policial havia trabalhado durante a madrugada e chegou em casa às 7h, quando a mulher saía para levar a filha do casal de 12 anos para a escola. Quando ela voltou, por volta das 10h, disse ter encontrado o marido baleado na cama e a casa toda aberta. Para a PM, ela afirmou que deixou a casa fechada. Não havia sinais de arrombamento e a arma do policial foi levada.