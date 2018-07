PM é encontrado morto no porta-malas do carro no Rio

RIO DE JANEIRO - Um cadete da Polícia Militar foi encontrado morto na tarde de sábado, 8, no Rio, dentro do porta-malas do seu próprio carro, com tiros nas pernas e na cabeça. O carro foi localizado no centro de Mesquita, na Baixada Fluminense, onde o policial era aluno da Escola de Formação de Oficiais da PM. Segundo a Polícia, o veículo estava ao lado de um Batalhão da PM.

O oficial, que não teve a identidade divulgada, tinha 34 anos e estava no curso de formação há três anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil de Mesquita, que apura se há relação com o tráfico de drogas na cidade. O inquérito aberto está sob sigilo. De acordo com a polícia, a última vez que o policial foi visto foi na noite de sexta-feira, após voltar de uma festa no bairro.