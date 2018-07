PM é esfaqueada pela ex do namorado em Barretos-SP Foi sepultado hoje o corpo da policial militar temporária de Barretos, na região de Ribeirão Preto, Jéssica Rodrigues Lopes, de 20 anos, morta na noite de ontem. O crime ocorreu por volta de 21h30, no centro, em frente a uma igreja evangélica. Jéssica foi esfaqueada no tórax por Ana Lúcia Romão da Silva, de 19, ex-companheira do namorado da PM.