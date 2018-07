PM é espancado no Rio por participantes de baile funk

Por volta das 23 horas do sábado, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) prenderam uma pessoa com pequena quantidade de maconha. No fim da ocorrência, populares que participavam de um baile funk nas imediações e incomodados com a presença da guarnição começaram a hostilizar os policiais.

Um soldado, que estava mais afastado durante a dispersão, foi golpeado na cabeça e, depois, agredido no chão. Ele foi socorrido pelos colegas e levado ao hospital. O PM foi liberado ontem à tarde e está em casa em observação.

De acordo com a secretaria, todos os policiais estavam fardados e cumprindo patrulhamento de rotina. Desde o início da ocupação, em dezembro do ano passado, apenas um homicídio foi registrado na comunidade. Porém, em virtude do que aconteceu ontem, a secretaria vai avaliar as condições de realização de baile funk no local.