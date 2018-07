PM é espancado por supostos skinheads em São Paulo Um cabo da Polícia Militar foi gravemente ferido por um grupo de supostos skinheads na madrugada deste domingo na rua Augusta, no centro da capital paulista. Três suspeitos foram detidos. De acordo com a Polícia Miliar, o policial estava à paisana e foi violentamente espancado ao tentar defender uma pessoa que era atacada pelo bando. O PM foi encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia, onde passará por cirurgia plástica, devido a graves ferimentos no rosto. Um ciclista que passou pelo local avisou policiais que faziam ronda pela região. Ainda segundo a PM, cerca de 15 pessoas participaram da agressão e se dispersaram ao avistarem os policiais. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial, da Consolação.