PM é executado com 15 tiros em Guarulhos O soldado da Policial Militar (PM) Luciano Fabrício Guimarães Veloso, de 27 anos, lotado na 2ª Companhia do 1º Batalhão - base policial que atende a região do Parque Santo Antônio, zona sul da capital paulista - foi executado a tiros quando voltava para casa, por volta das 23h30 de ontem, na esquina da Avenida Santana do Mundaú com a Rua Fernando de Noronha, no Parque Alvorada, a 900 metros do 4º Distrito Policial de Guarulhos, na Grande São Paulo.