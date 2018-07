PM é ferido em troca de tiros na favela do Mandela Um sargento do 22º BPM (Maré) foi baleado no ombro, na manhã de hoje, após troca de tiros com criminosos próximo à entrada da favela do Mandela, em Manguinhos, na zona norte do Rio. Marcelo Monteiro foi levado ao Hospital Federal de Bonsucesso, e depois para uma unidade de saúde da Polícia Militar. Segundo a PM, ele não corre risco de morrer e passa bem.