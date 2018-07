PM é flagrado por câmeras durante roubo em Assis-SP Imagens de uma loja de departamento da cidade de Assis, no interior de São Paulo, flagraram um policial militar furtando dinheiro e produtos do local. Ele é suspeito de envolvimento com uma quadrilha de roubo a estabelecimentos comerciais na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu na madrugada de quarta-feira da semana passada. No local foram encontrados dois martelos usados para quebrar o vidro das vitrines e do balcão da loja. De acordo com uma funcionária do estabelecimento, foram levados três notebooks, dois monitores de LCD de 17", vários cheques de clientes e dinheiro. As imagens do roubo foram encaminhadas para a Justiça Militar da região.