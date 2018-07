PM e iluminador são atropelados em frente a loja em SP Um policial militar e um assistente de equipe da TV Globo foram atropelados por um veículo desgovernado na madrugada de hoje em Vila Clementino, zona sul da capital paulista. A equipe de reportagem fazia imagens de uma loja que havia sido alvo de quatro ladrões que estavam em dois carros, quando o iluminador Alexandre Cavalieri e um dos policiais militares que preservavam o local do crime foram atropelados pelo motorista do veículo de passeio, que ainda atingiu os carros da Globo e da PM. O motorista acabou detido e será ouvido pela polícia. Com fratura em uma das pernas, o funcionário da TV Globo foi encaminhado ao Hospital das Clínicas e será transferido para um hospital particular. O policial militar, cujo nome e estado de saúde não foram informados, foi levado ao Hospital São Paulo. Minutos após o furto à loja onde ocorreu o atropelamento, os quatro bandidos foram perseguidos e acabaram presos pela PM. Dois deles, em fuga, não conseguiram fazer uma curva e foram de encontro a uma grade de proteção, caindo na pista. Ilesos, os dois foram detidos. Os outros dois suspeitos também foram alcançados e presos.