PM é indiciado por morte de sem-terra em São Gabriel

Embora a tropa usasse balas de borracha e bombas de efeito moral para dispersar os invasores, a espingarda do soldado estava carregada com munição letal e fez um disparo que acertou o sem-terra nas costas. O confronto ocorreu no dia 21 de agosto. O inquérito foi remetido à Justiça ontem.

O soldado está afastado das tarefas de rua e passou a prestar serviços na área administrativa da Brigada Militar. A corregedoria da corporação também investigou o caso e já encaminhou seu relatório ao comando da corporação, que ainda não se manifestou sobre o caso.