PM e manifestantes entram em conflito em Brasília A Polícia Militar e os manifestantes que estão no Congresso Nacional entraram em confronto na noite desta quinta-feira. Os manifestantes chegaram a arremessar rojões contra a Tropa. O conflito ocorreu do lado direito do espelho d''água do Congresso e um manifestante foi detido. A PM já calcula a presença de 30 mil manifestantes no local.