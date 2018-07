PM e morador da Maré morrem em tiroteio após protesto Um sargento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar (PM) e um morador do complexo de favelas da Maré (zona norte do Rio) morreram ontem à noite durante tiroteio após manifestação ocorrida na Praça das Nações (Bonsucesso, zona norte). Cinco homens ficaram feridos.De acordo com a PM, as mortes aconteceram quando os policiais tentavam reprimir um arrastão cometido por criminosos que teriam se infiltrado no protesto.