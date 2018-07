PM é morto a tiros no Cangaíba, zona leste de São Paulo Um policial militar, identificado como Edson Santo Gibeli, de 44 anos, foi morto a tiros, por volta das 21h30 de sexta-feira, na Rua Colônia Leopoldina, no bairro do Cangaíba, zona leste da capital. Segundo a polícia, Gibeli estava à paisana e próximo quando um motoqueiro se aproximou da vítima e efetuou ao menos três disparos. O soldado chegou a ser socorrido por policiais militares. Gibeli era casado e deixa, além da esposa, três filhos. Até o início da manhã deste sábado a Polícia Militar não tinha informações sobre o que poderia ter ocorrido ou os motivos que teriam levado o motoqueiro a atirar no soldado.