PM é morto ao tentar evitar assalto a pizzaria em SP

À paisana, o policial teria tentado impedir o assalto e foi baleado. Ele chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe se o policial estava na pizzaria como cliente ou se fazia serviço de segurança no local. O criminoso que atirou contra o policial também foi baleado no tiroteio e morreu. O caso está a cargo do 22.º Distrito Policial (DP), de São Miguel Paulista.