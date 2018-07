PM é morto após briga em bar em Guarulhos-SP O cabo da Polícia Militar Jorge Belarmino da Silva, de 46 anos, foi assassinado após briga em um bar na noite de ontem em Guarulhos, na Grande São Paulo. Horas depois, a polícia prendeu o segurança José Carlos Pereira, de 40 anos, que foi levado ao 2º Distrito Policial da cidade e indiciado por homicídio. Segundo informações da Polícia Civil, o acusado faz bicos como pedreiro e há algum tempo realizou um serviço para a mãe do policial. Na tarde de ontem, ele teria ido à casa do PM depois de ouvir de conhecidos que a mãe dele estaria doente. O PM teria ficado com ciúmes da esposa, que estava em casa, e discutido com Pereira, que foi embora.