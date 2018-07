PM é morto em frente a mercado em Guarulhos O soldado Ismael Alves dos Santos, de 38 anos, lotado no 44º Batalhão da Polícia Militar, de Guarulhos, região leste da Grande São Paulo, foi morto, com dois tiros, às 21h desta quarta-feira (5), em frente ao mercado pertencente a parentes dele, no Jardim Lenise, na mesma cidade onde atuava.