PM é morto em perseguição a assaltantes no RS O policial militar Juliano Gubert, de 32 anos, morreu num acidente durante perseguição a suspeitos de um assalto a banco, em Ronda Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, na noite de domingo. Ele dirigia um veículo que capotou quando tentava alcançar um carro, ocupado por três homens, que não havia parado numa barreira policial. Outros dois soldados da Polícia Militar sofreram ferimentos leves. Os suspeitos conseguiram fugir. O corpo de Gubert foi sepultado hoje em Passo Fundo.