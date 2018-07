PM é morto em tentativa de assalto a ônibus no Rio Um policial militar morreu na tarde de ontem durante uma tentativa de roubo a um ônibus no bairro Caixa D''Água, no Rio de Janeiro. Quatro pessoas também ficaram feridas e foram socorridas por agentes e levadas ao Hospital de São Gonçalo. O veículo estava na RJ-104 próximo à localidade de Caixa d''água. A Polícia Militar (PM) está em operação para localizar os criminosos.