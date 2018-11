PM é morto em tentativa de assalto no Rio Um soldado da Polícia Militar (PM) foi morto na porta de casa, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante tentativa de assalto, na noite de ontem. Jefferson da Fonseca Chaves, de 30 anos, era lotado no Regimento de Polícia Montada em Campo Grande e estava de folga.