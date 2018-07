PM é morto na frente do filho em São Paulo Um soldado da Polícia Militar à paisana foi morto na frente do filho de dez anos com dois tiros na noite deste domingo, na Rua dos Igarapés, Jardim dos Ipês, zona leste da capital paulista. Segundo testemunhas que acionaram a polícia, o soldado estava em sua moto, uma Honda CB300R, quando foi abordado por outros quatro homens em duas motos, que efetuaram os disparos.